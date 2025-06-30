«Не думаю, что «Штутгарт» хочет нас обмануть». Спортдиректор «Баварии» — о цене Вольтемаде

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о начале переговоров со «Штутгартом» по поводу трансфера нападающего Ника Вольтемаде.

Ранее СМИ сообщали, что «Штутгарт» оценивает форварда в € 100 млн, «Бавария» готова заплатить за игрока € 50-60 млн.

«Бавария» планирует в ближайшее время начать переговоры со «Штутгартом» по трансферу Ника Вольтемаде. Макс Эберль «полностью игнорирует» сообщения о непомерных ценах, говоря: «Я надеюсь, что и другие сделают то же самое, чтобы мы могли подойти к переговорам с несколько нейтральным и объективным подходом. Я не думаю, что «Штутгарт» пытается нас обмануть. Наши отношения слишком хороши для этого», — написал журналист Sky Sport Керри Хау на странице в социальной сети Х.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В составе сборной Германии Вольтемаде сыграл два матча.