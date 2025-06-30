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Николо Скира назвал 12 игроков «Милана», на которых не рассчитывает Аллегри

Николо Скира назвал 12 игроков «Милана», на которых не рассчитывает Аллегри
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Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри определился с игроками, на которых не рассчитывает в предстоящем сезоне. Как сообщает инсайдер Николо Скира в своём аккаунте в X (ранее Twitter), в планы итальянского специалиста не входят 12 игроков из нынешнего состава.

По данным источника, летом «Милан» могут покинуть следующие футболисты: Девис Васкес, Эмерсон Роял, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Филиппо Терраччано, Юнус Муса, Исмаэль Беннасер, Ясин Адли, Самуэль Чуквезе, Марко Лазетич, Ноа Окафор и Лоренцо Коломбо.

Напомним, ранее из «Милана» ушли защитники Давиде Калабрия и Алессандро Флоренци, у которых истекли контракты, полузащитник Тейани Рейндерс (в «Манчестер Сити» за € 55 млн), а также выступавшие за клуб на правах аренды Риккардо Соттиль, Кайл Уокер, Тэмми Абрахам и Жоау Феликс. Форвард Лука Йович также ушёл свободным агентом.

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