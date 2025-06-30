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Агент Карраскаля сообщил, что игрок «Динамо» прилетел в Россию

Агент Карраскаля сообщил, что игрок «Динамо» прилетел в Россию
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Родриго Лопес, агент полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, сообщил, что игрок прилетел в Россию.

«Хорхе уже в России. Обо всём остальном можете узнать в клубе», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату из-за неприезда на сборы команды к 16 июня. По данным источника, Хорхе выплатит бело-голубым примерно 10 млн рублей. Отмечается также, что Карраскаль мог быть оштрафован ещё на 10 млн, если бы прибыл в расположение клуба в начале июля.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь результативных передач).

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