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«Воссоединился с людьми, с кем разделял успех». Луис Энрике — об игре с «Интер Майами»

«Воссоединился с людьми, с кем разделял успех». Луис Энрике — об игре с «Интер Майами»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре в 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Интер Майами» (4:0), где выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, которых он тренировал в «Барселоне».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Невеш – 6'     2:0 Невеш – 39'     3:0 Авилес – 44'     4:0 Хакими – 45+3'    

«Это был совершенно особенный матч, потому что я воссоединился с людьми, с которыми разделил много успехов и неудач, как это обычно бывает в футболе. Мне очень понравилось приветствовать их до и после матча. Я думаю, что это была идеальная игра для меня.

Всегда сложно играть против такого типа игроков, как Месси. В командном плане мы проделали большую работу. Я думаю, на данный момент сложно оценить разницу между первым и вторым таймом матча. Но мы заслужили победу», — приводит слова Энрике AS.

«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с победителем противостояния бразильского «Фламенго» и немецкой «Баварии».

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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