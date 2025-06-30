«Воссоединился с людьми, с кем разделял успех». Луис Энрике — об игре с «Интер Майами»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре в 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Интер Майами» (4:0), где выступают Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба, которых он тренировал в «Барселоне».

«Это был совершенно особенный матч, потому что я воссоединился с людьми, с которыми разделил много успехов и неудач, как это обычно бывает в футболе. Мне очень понравилось приветствовать их до и после матча. Я думаю, что это была идеальная игра для меня.

Всегда сложно играть против такого типа игроков, как Месси. В командном плане мы проделали большую работу. Я думаю, на данный момент сложно оценить разницу между первым и вторым таймом матча. Но мы заслужили победу», — приводит слова Энрике AS.

«Пари Сен-Жермен» вышел в 1/4 финала турнира, где встретится с победителем противостояния бразильского «Фламенго» и немецкой «Баварии».