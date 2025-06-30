Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Флуминенсе»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 22:00

«Интер» — «Флуминенсе»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 30 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Права на трансляцию в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Календарь клубного чемпионата мира
Турнирная сетка клубного чемпионата мира
Материалы по теме
Слёзы Погба в новом клубе, экс-игрок ЦСКА теперь в АПЛ. Главные трансферы недели в Европе
Слёзы Погба в новом клубе, экс-игрок ЦСКА теперь в АПЛ. Главные трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android