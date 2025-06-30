«Интер» — «Флуминенсе»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 22:00

Сегодня, 30 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Права на трансляцию в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.