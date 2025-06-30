Деметрадзе: даже с приходом Погба у Головина будет много игровой практики в «Монако»

Экс-футболист московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Георгий Деметрадзе прокомментировал переход французского полузащитника Поля Погба в «Монако», а также высказался о предстоящей конкуренции между чемпионом мира — 2018 и россиянином Александром Головиным.

«Погба играет на той же позиции, что и Головин. Будет тяжёлая конкуренция, но кто будет лучше, тот и будет играть. Если «Монако» будет играть с двумя опорными полузащитниками, мы увидим их связку. Александр очень много лет в команде и постоянно выдерживает конкуренцию. У Головина будет много игровой практики в «Монако» даже с приходом Погба», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Монако» объявил о приходе в клуб 32-летнего Поля Погба в статусе свободного агента. Российский полузащитник Александр Головин выступает за французскую команду с лета 2018 года.