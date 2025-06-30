Стал известен текст открытого письма, которое направил в РФС адвокат владельца «Торпедо»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева, направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС).

Ранее суд арестовал Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Уважаемые господа! В связи с появлением в СМИ большого количества противоречивой информации, связанной с арестом совладельца ФК «Торпедо Москва» (далее по тексту «Торпедо») господина Соболева и самой ситуации с вышеназванным клубом, предлагаю вашему вниманию протокол допроса от 19 июня 2025 года спортивного судьи по футболу Общероссийской общественной организацией спортивной федерации по футболу «Российский Футбольный Союз» господина Перезвы Максима Валерьевича.

Уверен, что вы внимательно ознакомитесь с данным допросом свидетеля и сделаете соответствующие выводы.

Однако хотел обратить ваше внимание на несколько интересных моментов в показаниях свидетеля Перезвы.

• Якобы не позднее 22 марта 2025 года Перезва, назначенный главным судьёй на матч «Торпедо Москва» с «Родина» Москва, встретился для частной беседы с генеральным директором «Торпедо» — господином Валерием Скородумовым. На встрече генеральный директор «Торпедо» якобы предложил господину Перезве, «в качестве вознаграждения денежные средства в размере 1,5 млн рублей, а также по 250 000 рублей в случае назначения пенальти в ворота противоположной команды или удаления их игрока. На данное предложение «…я Скородумову ничего не обещал, в сговор с ним не вступал, так как понимал, что это незаконно, однако и категоричным отказом я ему не ответил…» Возникает вопрос: почему судья Перезва не сообщил ни в правоохранительные органы, ни в РФС о предложении генерального директора футбольного клуба «Торпедо» сразу же в марте? Насколько мне известно, это является прямым нарушением регламентирующих документов и постановлений РФС. Также соответствующие меры должны были быть приняты компетентными органами незамедлительно. Однако ничего из вышеуказанного не происходит. Матч закончился со счётом 0:0, никаких денежных средств передано не было. То есть согласно словам самого свидетеля покупной матч не состоялся.

• 14 апреля 2025 года тот же Перезва назначен главным судьёй на матч «Торпедо» — «Урал» Екатеринбург. 17 апреля они снова встречаются с генеральным директором футбольного клуба «Торпедо». Со слов Перезвы последний получает предложение от Скородумова в размере уже 3 млн рублей в случае победы «Торпедо» Москва. А «также 500 000 рублей в случае назначения пенальти в ворота противоположной команды или удаления их игрока». По свойственной уже себе привычке, получив такое предложение, господин Перезва уходит от прямого ответа, но и не сообщает о таком предложении ни в правоохранительные органы, ни в РФС. Что же произошло на этом матче? Со слов главного судьи, из этого же протокола следует, что «Матч между командами «Торпедо» и «Урал» состоялся 21 апреля 25-го года на стадионе «Химки» и закончился со счётом 1:1. Я судил беспристрастно, никаких приоритетов одной или другой команде не отдавал. Мне известно, что представители «Торпедо» обратились с жалобой в РФС о рассмотрении одного из эпизодов в матче, по которому, по их мнению, мною принято решение не в их пользу, а именно: о неназначении мной пенальти в ворота «Урала». Рассмотрение данной жалобы закончилась тем, что пенальти действительно должен был быть назначен, однако из-за того, что, занимая рекомендованную позицию и располагаясь вблизи штрафной площади, мой фокус внимания был на единоборствующих парах вблизи 11-метровый отметки, и я не мог видеть нарушение, которое произошло правее от меня, поскольку оно находилось не в моём поле зрения, что запечатлено на видеозаписи матча». Никаких денежных средств судье, по его же словам, передано не было. Можно только предположить, что за неназначенный пенальти в ворота соперника «Торпедо» большую радость это команде не принесло.

• Несмотря на эпизод с пенальти в матче «Торпедо» — «Урал», Скородумов якобы вновь встречается с Перезвой накануне матча «Торпедо» — «Шинник», назначенного на 11 мая 2025 года. Перезва получает предложение, но уже в два раза меньше, чем предыдущее. А именно 1,5 млн рублей « … а также по 250 000 рублей в случае назначения пенальти в ворота противоположной команды или удаление их игрока». Главный судья матча опять не сообщает об этом эпизоде ни в правоохранительные органы, ни в РФС. По крайней мере, в протоколе допроса по всем эпизодам, описанным мною выше, такой информации нет. Есть только наличие уклончивых ответов от судьи Перезвы. Матч «Торпедо» — «Шинник» заканчивается победой московской команды, а в ходе встречи один из игроков «Шинника» был удалён. В протоколе Перезва утверждает, что никаких денежных средств после этого матча он не получил, что само по себе нелогично, исходя из его показаний. Если был сговор, то, по идее, он должен был получить 1 750 000 рублей.

• Свидетель также указывает на то, что никогда не обсуждал никаких вознаграждений с совладельцем клуба «Торпедо» Леонидом Соболевым. Видел его один раз на строящемся стадионе «Торпедо».

• Свидетель Перезва утверждает, что никаких покупных матчей клубом «Торпедо» не было.

• По-прежнему остаётся неясна ситуация, почему свидетель Перезва не сообщил РФС (хотя должен был) о попытке его подкупа со стороны генерального директора «Торпедо» ещё в марте 2025 года. Или сообщил?… По крайней мере, в протоколе допроса такой информации нет.

• Свидетель предупреждён об уголовной ответственности, протокол оформлен согласно действующим требованиям и законодательству Российской Федерации.

Я надеюсь, что вышеопубликованный протокол привлечёт как ваше внимание, так и внимание общественности. С уважением, адвокат Леонида Соболева Александр Добровинский», — говорится в тексте письма.

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».