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Лионель Месси может уйти из «Интер Майами» ради чемпионата мира 2026 года — Эдуль

Лионель Месси может уйти из «Интер Майами» ради чемпионата мира 2026 года — Эдуль
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Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси может покинуть американский «Интер Майами». Как сообщает журналист Эстебан Эдуль в своём аккаунте в X (ранее Twitter), 38-летний игрок рассматривает вариант со сменой клуба ради сборной Аргентины.

По данным источника, Месси планирует перебраться в более конкурентную лигу за шесть месяцев до старта чемпионата мира 2026 года, который пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем турнира. В финале ЧМ-2022 в Катаре подопечные Лионеля Скалони одолели Францию (3:3, 4:2 (пен.)), а Месси отметился дублем.

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