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«Астон Вилла» объявила об уходе пяти футболистов, включая Рашфорда и Асенсио

«Астон Вилла» объявила об уходе пяти футболистов, включая Рашфорда и Асенсио
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Пять футболистов покинули «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

По истечении срока контрактов из команды ушли вратарь Робин Ольсен и защитник Кортни Хос. Ещё три игрока — Маркус Рашфорд, Марко Асенсио и Аксель Дисаси — вернутся в свои клубы в связи с завершением срока аренды.

Марко Асенсио, Маркус Рашфорд и Аксель Дисаси присоединились к «Астон Вилле» в феврале 2025 года на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

29-летний Асенсио, принадлежащий «ПСЖ», провёл 21 матч за английскую команду, забил восемь голов. 27-летний Рашфорд провёл 17 матчей после перехода из «Манчестер Юнайтед, забил девять голов. Дисаси перешёл из «Челси» и отыграл 10 матчей за «Виллу».

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