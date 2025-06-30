«Динамо» — «ОФК Белград»: Осипенко забил первый гол за новый клуб на восьмой минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра работает Антон Фролов (Москва). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Перерыв
2 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8' 2:0 Гладышев – 21'
На восьмой минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко забил первый свой гол за новую команду. Экс-футболист «Ростова» открыл счёт в матче ударом головой.
Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. Помимо «Динамо» и ОФК, участие в товарищеском турнире принимают московский ЦСКА и белградский «Партизан». Турнир стартовал 30 июня, а завершится 5 июля.
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