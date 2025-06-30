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Белорусский клуб выкупил у «Балтики» права на Никиту Глушкова

Белорусский клуб выкупил у «Балтики» права на Никиту Глушкова
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Белорусский клуб «Макслайн» выкупил права на полузащитника Никиту Глушкова у калининградской «Балтики», сообщила пресс-служба российского клуба.

Глушкову 31 год, он играл в «Балтике» в сезоне-2019/2020 и с июля по декабрь 2024 года. С января 2025 года футболист выступал за витебский «Макслайн» (17 матчей, шесть голов, пять передач).

За калининградцев футболист в общей сложности провёл 48 встреч, отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 12 матчей в России и отметился двумя результативными передачами.

В следующем сезоне «Балтика» под руководством Андрея Талалаева сыграет в РПЛ.

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