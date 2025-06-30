«Динамо» — «ОФК Белград»: Гладышев забил второй гол бело-голубых на 21-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра работает Антон Фролов (Москва). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте форвард московской команды Ярослав Гладышев забил второй мяч. Ранее, на восьмой минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко забил первый свой гол за новую команду. Экс-футболист «Ростова» открыл счёт в матче ударом головой.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. Помимо «Динамо» и ОФК, участие в товарищеском турнире принимают московский ЦСКА и белградский «Партизан». Турнир стартовал 30 июня, а завершится 5 июля.