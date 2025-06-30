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Рахимич: если между игроками и тренером ЦСКА появятся разногласия, Акинфеев может их снять

Рахимич: если между игроками и тренером ЦСКА появятся разногласия, Акинфеев может их снять
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Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич заявил, что вратарь Игорь Акинфеев будет способен уладить недопонимания между игроками и новым тренерским штабом во главе с Фабио Челестини.

«Странно слышать, что в ЦСКА возможен разлад игроков и тренеров. Я толком не знаю Челестини, но все тренеры разные, с разными требованиями. Уверен, что футболисты ЦСКА — профессионалы, которые точно будут выполнять всё, что от них нужно. Кто бы ни пришёл на место главного тренера. К тому же есть Акинфеев, капитан, который может со всеми поговорить — и с тренером, и с игроками. Снять все разногласия. Игорь понимает ЦСКА лучше всех, настоящий лидер и капитан. И все эти моменты, если они и есть, не должны помешать клубу добиваться своих целей», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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