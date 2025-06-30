Фото: нереализованный выход «Динамо» «два в ноль» в матче с «ОФК Белград» на 29-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра работает Антон Фролов (Москва). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте подопечные Валерия Карпина получили возможность довести счёт до крупного. Полузащитник Данил Глебов не стал бить по воротам и ассистировал партнёру. Передачу перехватил голкипер гостей Балша Попович.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ранее, на восьмой минуте, защитник «Динамо» Максим Осипенко забил первый свой гол за новую команду. Экс-футболист «Ростова» открыл счёт в матче ударом головой. На 21-й минуте форвард московской команды Ярослав Гладышев забил второй мяч.