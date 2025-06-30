«Ливерпуль» подписал профессиональный контракт с самым юным дебютантом клуба в истории ЛЧ

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с самым юным дебютантом клуба в истории Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня, 30 июня, в день своего 18-летия, полузащитник Трейморис Ньони получил возможность заключить первый профессиональный контракт. О подписании соглашения объявила пресс-служба мерсисайдцев.

Ньони перебрался в «Ливерпуль» из «Лестера» в сентябре 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник выступал за молодёжные составы чемпионов Англии до 18, до 19 и до 21 года. Всего на его счету шесть встреч в составе основной команды.

«Очевидно, что это очень много значит. Я поддерживаю клуб с самого детства, так что это прекрасное чувство. Но теперь я должен выйти и показать, почему я заслужил этот контракт. Думаю, что шаг за шагом, день за днём я просто становлюсь лучше, просто совершенствуюсь как игрок. Я всё ещё молод. Это самое главное. Я просто должен отплатить клубу тем же», — приводит слова Ньони официальный сайт «Ливерпуля».

В январе 2025 года в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:3) Ньони вышел на замену на 64-й минуте. В возрасте 17 лет и 213 дней хавбек стал самым молодым игроком «Ливерпуля» в истории европейских соревнований.