Киву высказался о том, что матч «Интера» в 1/8 финала КЧМ могут отложить из-за погоды

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о том, что матч 1/8 финала клубного чемпионата мира в США с «Флуминенсе» может быть отложен из-за погоды.

Встреча в Шарлотте стартует сегодня, 30 июня, в 22:00 мск. Ранее игру «Бенфики» и «Челси» в этом же городе останавливали почти на два часа из-за грозы.

«Я надеюсь, что решение будет принято до игры. Добраться до стадиона и узнать, что матч может быть отложен, может быть проблемой.

Чтобы играть в таких матчах, нужно хорошо подготовиться: нужно правильно питаться и пить в точное время. Это обязательно, чтобы выдержать матч продолжительностью около 120 минут. Надеюсь, у них появится чувство ответственности, которое поможет им принять решение к 12 часам, поскольку я также читал об этом предупреждении о погоде», — приводит слова Киву Football Italia.