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Мирлинд Даку продлил контракт с «Рубином», стала известна зарплата игрока — источник

Мирлинд Даку продлил контракт с «Рубином», стала известна зарплата игрока — источник
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Албанский нападающий Мирлинд Даку продлил контракт с казанским «Рубином», сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По данным Карпова, соглашение с 27-летним футболистом будет рассчитано до 2028 года. Зарплата Даку составит € 3 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в трансфере Даку из «Рубина». По данным СМИ, стороны не смогли прийти к соглашению по условиям личного контракта.

В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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