«Черноморец» объявил о переходе вратаря «Краснодара»

Голкипер Михаил Штепа продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 22-летним вратарём рассчитано на два года.

Штепа — воспитанник академии «Краснодара». Имеет в активе пять матчей за одну из команд структуры ФК «Краснодар» в Молодёжной футбольной лиге, а также 15 матчей за «Краснодар-3» в чемпионатах ПФЛ. В сезоне-2022/2023 стал привлекаться к работе с основной командой «быков».

В прошлом сезоне Штепа выступал за «Чайку» в Первой лиге на правах аренды, провёл 28 матчей, в 10 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также состав «Черноморца» пополнил 23-летний полузащитник Эльдияр Зарыпбеков, который также выступал за «Чайку». После прохождения углублённого медицинского обследования с футболистом сборной Кыргызстана будет заключён контракт.