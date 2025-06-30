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«Акрон» не смог обыграть «Спартак» из Костромы в товарищеском матче

«Акрон» не смог обыграть «Спартак» из Костромы в товарищеском матче
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Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с костромским «Спартаком» в контрольном матче на летнем сборе.

Встреча, которая прошла Москве, завершилась со счётом 0:0.

В игре принимал участие нападающий Артём Дзюба, который вышел на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут. На 23-й минуте форвард получил жёлтую карточку.

По итогам минувшего сезона костромской «Спартак» заслужил повышение в классе — вышел в Первую лигу, «Акрон» второй год подряд выступит в РПЛ. В минувшем сезоне тольяттинцы заняли девятое место в турнирной таблице.

7 июля тольяттинская команда под руководством Заура Тедеева сыграет против тульского «Арсенала», 11 июля встретится со «СКА-Хабаровск».

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