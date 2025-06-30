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Фото: промах Гладышева по пустым воротам в матче «Динамо» — «ОФК Белград» на 55-й минуте

Фото: промах Гладышева по пустым воротам в матче «Динамо» — «ОФК Белград» на 55-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра работает Антон Фролов (Москва). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8'     2:0 Гладышев – 21'     3:0 Гагнидзе – 82'     4:0 Скопинцев – 85'    

На 55-й минуте форвард «Динамо» Ярослав Гладышев имел шанс довести счёт до крупного. Воспитанник бело-голубых обвёл вратаря гостей Балшу Поповича. Защитники «ОФК Белград» пытались подстраховать голкипера, перекрыв ворота. Гладышев пробил мимо.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ранее, на восьмой минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко забил первый свой гол за новую команду. Экс-футболист «Ростова» открыл счёт в матче ударом головой. На 21-й минуте форвард московской команды Ярослав Гладышев забил второй мяч.

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