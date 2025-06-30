Кирилл Набабкин сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с «Партизаном»

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин сыграет за красно-синих в товарищеском матче с сербским «Партизаном» на Братском кубке, сообщается в телеграм-канале клуба.

Встреча состоится завтра, 1 июля, на «ВЭБ Арене». Также на Братском кубке выступают московское «Динамо» и сербский «ОФК Белград».

«А во втором тайме матча мы увидим Кирилла Набабкина на поле в красно‑синей форме вновь!» — говорится в сообщении.

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.