Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирилл Набабкин сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с «Партизаном»

Кирилл Набабкин сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с «Партизаном»
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин сыграет за красно-синих в товарищеском матче с сербским «Партизаном» на Братском кубке, сообщается в телеграм-канале клуба.

Встреча состоится завтра, 1 июля, на «ВЭБ Арене». Также на Братском кубке выступают московское «Динамо» и сербский «ОФК Белград».

«А во втором тайме матча мы увидим Кирилла Набабкина на поле в красно‑синей форме вновь!» — говорится в сообщении.

Набабкину 38 лет, он выступал за ЦСКА с 2010 по 2024 год. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России и три раза выиграл Кубок страны. По окончании сезона-2023/2024 Кирилл покинул клуб.

Материалы по теме
Неожиданный поворот в скандале с Писарским! Полиграф показал невиновность форварда! LIVE
Live
Неожиданный поворот в скандале с Писарским! Полиграф показал невиновность форварда! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android