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Мадридский «Атлетико» объявил об уходе Акселя Витселя

Мадридский «Атлетико» объявил об уходе Акселя Витселя
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Бельгийский защитник Аксель Витсель покинул мадридский «Атлетико», сообщается на сайте футбольного клуба.

У 36-летнего игрока истёк срок контракта с «матрасниками». Витсель выступал за «Атлетико» с лета 2022 года, провёл за команду 116 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

«Спасибо за ваше доверие, страсть и безусловную поддержку. Для меня было честью носить эту футболку, и я всегда буду хранить особые воспоминания об этом этапе моей карьеры», — сказал Витсель.

Ранее Витсель защищал цвета бельгийского «Стандарта», португальской «Бенфики», петербургского «Зенита», китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и дортмундской «Боруссии».

Также «Атлетико» объявило об уходе защитника Рейнилду Мандавы.

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