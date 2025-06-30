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В штаб Челестини в ЦСКА вошли работавший с Роналду специалист и бывший тренер «Спартака»

В штаб Челестини в ЦСКА вошли работавший с Роналду специалист и бывший тренер «Спартака»
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Главный тренер ЦСКА швейцарец Фабио Челестини представил свой тренерский штаб, с которым будет работать в московском клубе.

20 июня 49-летний Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем тренерском штабе в ЦСКА.
— Хосе Блеса работал со мной в «Базеле». Это нутрициолог, обладающий большим опытом сотрудничества с игроками высочайшего уровня. В частности, он работал с Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Хавьер Нойя – тренер по физподготовке, он отлично говорит по-русски, поскольку давно трудится в Премьер-Лиге, провёл немало сезонов в «Рубине», а ранее в «Спартаке». Также пришёл Манель Экспосито, накопивший немалый тренерский опыт в других странах, в частности, в Италии и Мексике. Очень рад, что продолжают работу в тренерском штабе опытные специалисты – Алексей Березуцкий, а также Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксёнов, — приводит слова Челестини Bobsoccer.

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