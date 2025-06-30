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Интер – Флуминенсе: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ по футболу 2025, 30 июня 2025

«Интер» — «Флуминенсе»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала клубного ЧМ-2025
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Сегодня, 30 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Команды будут играть на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы на матч «Интер» — «Флуминенсе»:

«Интер»: Зоммер (вратарь), де Врей, Димарко, Дармиан, Бастони, Думфрис, Аслани, Мхитарян, Барелла, Тюрам, Мартинес.

«Флуминенсе»: Фабио (вратарь), Шавьер, Силва, Игнасио, Рене, Фрейтес, Берналь, Мартинелли, Нонато, Кано, Арьяс.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Календарь клубного чемпионата мира
Турнирная сетка клубного чемпионата мира
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