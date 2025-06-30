«Зенит» официально уведомил «Фламенго» об активации опции выкупа Жерсона — Касагранде

Бразильский полузащитник Жерсон близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает журналист Вене Касагранде в своём аккаунте в X (ранее Twitter), сделка по переходу хавбека в санкт-петербургский клуб завершена.

По данным источника, «Зенит» официально уведомил «Фламенго» об активации опции выкупа Жерсона, которая составляет € 25 млн. Сообщается, что в ближайшие дни футболист отправится в Россию специальным самолётом.

Ранее сообщалось, что перехватить бразильца у «Зенита» может саудовский «Аль-Наср». Летом 2025 года Жерсон принимал участие в клубном чемпионате мира — 2025 в составе «Фламенго».