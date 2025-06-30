«Динамо» разгромило «ОФК Белград» в матче Братского кубка, Осипенко забил дебютный гол

Завершился товарищеский матч между московским «Динамо» и сербским «ОФК Белград» в рамках Братского кубка. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра работал Антон Фролов (Москва). Победу со счётом 4:0 одержали футболисты московского клуба.

На восьмой минуте защитник «Динамо» Максим Осипенко забил первый свой гол за новую команду. Экс-футболист «Ростова» открыл счёт в матче ударом головой. На 21-й минуте форвард московской команды Ярослав Гладышев забил второй мяч. На 83-й минуте полузащитник Лука Гагнидзе довёл счёт до разгромного. На 85-й минуте защитник Дмитрий Скопинцев реализовал пенальти.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. Помимо «Динамо» и ОФК, участие в товарищеском турнире принимают московский ЦСКА и белградский «Партизан». Турнир стартовал 30 июня, а завершится 5 июля.