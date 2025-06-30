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В «Сьоне» заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей

В «Сьоне» заявили о готовности предоставить стадион командам РПЛ для международных матчей
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб готов предоставить домашний стадион российским командам для проведения международных матчей.

«Сьон» проведёт товарищеский матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Игра состоится 9 июля, стартовый свисток арбитра запланирован на 19:00 по московскому времени.

«Сьон» готов предоставить российским командам свою арену в случае допуска на международную арену. Наш клуб делает всё возможное ради мира», — приводит слова Константина ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.

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