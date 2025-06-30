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Несколько клубов из Южной Америки заинтересованы в трансфере Барко из «Спартака» — Грилло

Несколько клубов из Южной Америки заинтересованы в трансфере Барко из «Спартака» — Грилло
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Ряд клубов из стран Южной Америки проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Эсекьелю Барко. Как сообщает журналист Максимилиано Грилло, команды изучают возможность подписания аргентинского футболиста, который также заинтересован в уходе из столичного клуба.

По данным источника, осуществление трансфера затруднено сроком действия контракта Барко со «Спартаком», который рассчитан ещё на два сезона. Ранее интерес к полузащитнику приписывали таким клубам, как «Фламенго», «Ривер Плейт» и «Индепендьенте».

Эсекьель Барко перебрался в «Спартак» летом прошлого года. Красно-белые заплатили аргентинскому клубу «Ривер Плейт» € 14 млн за трансфер 26-летнего полузащитника. В минувшем сезоне на его счету 14 голов и девять результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

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