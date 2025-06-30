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Названа причина, по которой полузащитник «Спартака» Барко хочет вернуться в Южную Америку

Названа причина, по которой полузащитник «Спартака» Барко хочет вернуться в Южную Америку
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Аргентинский хавбек московского «Спартака» Эсекьель Барко может продолжить карьеру в Южной Америке. Как сообщает инсайдер Максимилиано Грилло, футболист желает вернуться на родной континент по семейным обстоятельствам.

По данным источника, Барко готов покинуть «Спартак», чтобы быть ближе к семье. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из Бразилии и Аргентины. В частности, интерес к Барко приписывали «Фламенго», капитан которого Жерсон, по слухам, близок к переходу в «Зенит».

Эсекьель Барко перебрался в «Спартак» летом прошлого года. Красно-белые заплатили аргентинскому клубу «Ривер Плейт» € 14 млн за трансфер 26-летнего полузащитника. В минувшем сезоне на его счету 14 голов и девять результативных передач в 36 матчах во всех турнирах.

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