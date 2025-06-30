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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: элементы футбола Карпина уже видны

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: элементы футбола Карпина уже видны
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о первом матче с профессиональной командой под руководством Валерия Карпина.

Сегодня, 30 июня, «Динамо» разгромило сербский «ОФК Белград» со счётом 4:0 в матче Братского кубка. Это была первая игра Валерия Карпина во главе бело-голубых с профессиональным клубом. Ранее «Динамо» разгромило медийный клуб 2DROTS — 3:0.

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Осипенко – 8'     2:0 Гладышев – 21'     3:0 Гагнидзе – 82'     4:0 Скопинцев – 85'    

«Элементы футбола Карпина в игре «Динамо» уже видны. Будем следить за становлением команды», — передаёт слова Павла Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

4 июля «Динамо» Карпина сыграет против сербского «Партизана».

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