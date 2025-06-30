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«Динамо» не будет настаивать на пережеребьёвке групповой стадии Кубка России

«Динамо» не будет настаивать на пережеребьёвке групповой стадии Кубка России
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о реакции клуба на проведение жеребьёвки Фонбет Кубка России. Ранее в клубе раскритиковали проведение процедуры в записи, а не в прямом эфире, и без участия представителей команд Российской Премьер-Лиги.

— Больше всего меня удивила новость о том, что «Динамо» входит в конфликт с РФС. Клуб ведёт нормальный диалог, мы ещё на прошлой неделе проводили встречи, обсуждали вопросы развития. Наш комментарий (о жеребьёвке Кубка России. — Прим. «Чемпионата») был связан с тем, что можно было бы сделать лучше. Мы стараемся работать на развитие. Диалог конструктивный, рабочий процесс продолжается. Какого-то негатива как минимум с нашей стороны точно нет.

— Продолжаете оспаривать историю с жеребьёвкой?
— Мы ничего не оспаривали. Там и нечего оспаривать. Регламент Кубка не утверждён, и документа тоже не существует. С формальной точки зрения, здесь всё корректно. Что касается результатов распределения команд, они не хуже и не лучше для нас, чем в прошлом году. Поэтому здесь вопросов нет. Вопрос был именно о публичности механизма, который всегда был публичным. Коллеги из РФС пояснили и дали ответ, почему жеребьёвка прошла без прямой трансляции. Настаивать на пережеребьёвке мы не будем, не поднимали такой вопрос, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

«Динамо» по итогам жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России попало в группу В. Соперниками подопечных Валерия Карпина станут «Краснодар», «Крылья Советов» и «Сочи».

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