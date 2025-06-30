В «Динамо» ответили, стоило ли объединить клубы с логистическими сложностями в одну группу

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, стоило ли объединить клубы с логистическими сложностями в одну группу Кубка России.

— Было ли бы правильно объединять команды с логистическими проблемами в одну группу Кубка?

— Вопрос сохранения территориальных ограничений при проведении жеребьёвки поднимался и обсуждался на этой неделе Премьер-Лигой и решался большинством голосов. Видимо, большинство не поддержало.

Я был бы не против, если бы команды с территориальными ограничениями были в одной группе. Но при этом я за то, чтобы в одной группе было не больше двух клубов из московского региона, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.