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В «Динамо» прокомментировали новость о крупном штрафе в отношении Карраскаля

В «Динамо» прокомментировали новость о крупном штрафе в отношении Карраскаля
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о санкциях в отношении колумбийского полузащитника команды Хорхе Карраскаля. Ранее сообщалось, что игрок был оштрафован из-за неприезда на сборы команды к 16 июня.

— Правда ли, что Карраскаль был оштрафован на 10 млн рублей?
— Мы в клубе «Динамо» предпочитаем не разглашать конфиденциальную информацию. Да, санкция в виде крупного штрафа к нему применена, но сумму не готов обсуждать.

— Какова была реакция Карраскаля на это?
— Может, мы её ещё увидим. Надеюсь, что это будет так называемая отрицательная мотивация.

— Как удалось убедить Хорхе вернуться?
— Он сообщал нам о предполагаемых сроках своего возвращения. Это было на его стороне. Клуб, естественно, с этим не был согласен. Поэтому санкции применены. А так, Карраскаль приехал в тот срок, который изначально обозначал, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач).

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