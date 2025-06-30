Гендиректор «Динамо» Пивоваров: надеюсь, Карраскаль продолжит играть за клуб

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем полузащитника Хорхе Карраскаля в клубе.

— Карраскаль продолжит играть за «Динамо»?

— Надеюсь, что да. По крайней мере, вербально такое намерение озвучено. Те предложения, которые поступили, нас не устраивали. Переговоры мы не завершили, однако сейчас они в не очень активной фазе, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату из-за неприезда на сборы команды к 16 июня. По данным источника, Хорхе выплатит бело-голубым примерно 10 млн рублей. Отмечается также, что Карраскаль мог быть оштрафован ещё на 10 млн, если бы прибыл в расположение клуба в начале июля.

27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь результативных передач).