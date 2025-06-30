«Интер» — «Флуминенсе»: бразильская команда открыла счёт в игре 1/8 финала КЧМ-2025

В эти минуты проходит очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встречаются миланский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Команды играют на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. «Флуминенсе» открыл счёт — 1:0.

На третьей минуте отличился аргентинский нападающий Херман Кано.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.