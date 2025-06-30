«Аякс» официально вернул ретроэмблему в честь 125-летия клуба

Нидерландский «Аякс» вернул старую версию клубной эмблемы. О ребрендинге официально объявила пресс-служба команды. С нового сезона четырёхкратные победители Лиги чемпионов УЕФА будут выступать под ретроверсией логотипа.

Акция приурочена к 125-летнему юбилею со дня основания клуба. Напомним, старая эмблема была заменена в 1991 году. Ретроверсию клубного логотипа можно увидеть на официальном сайте «Аякса», а также во всех клубных соцсетях.

Фото: ФК «Аякс»

Амстердамский «Аякс» отметит 125-летие 18 марта следующего года. Именно этот день в 1900 году считается датой основания команды. Напомним, в минувшем сезоне «Аякс» занял второе место в чемпионате Нидерландов с 78 очками в 34 играх и отставанием от ПСВ в одно очко.