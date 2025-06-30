Глава «Динамо» Гафин рассказал, когда могут объявить о переходе Ивана Сергеева

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, когда могут объявить о трансфере нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

— По моей информации, на сегодняшний день, ровно на этот момент, Иван Сергеев является футболистом самарских «Крыльев Советов». Что будет завтра или послезавтра, вы узнаете из новостных источников и в первую очередь от московского «Динамо».

— Ждём подтверждения от ваших официальных ресурсов?

— Мы этого не можем исключать, — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард должен был пройти медосмотр для «Динамо» 27 июня.

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.