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Месси заинтересован в продлении контракта с «Интер Майами» — Романо

Месси заинтересован в продлении контракта с «Интер Майами» — Романо
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«Интер Майами» хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источники в клубе.

«Контракт Лео действует до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении отношений. Необходимые шаги предпринимаются с правильным настроем, чтобы это произошло», — приводит слова источника Романо в социальной сети Х.

У 38-летнего Месси действующий контракт с «Интер Майами», который активен до 31 декабря 2025 года. До перехода в американский клуб аргентинец выступал в составе «Барселоны» и «ПСЖ». Также Лионель является воспитанником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

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