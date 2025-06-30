Месси заинтересован в продлении контракта с «Интер Майами» — Романо

«Интер Майами» хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на источники в клубе.

«Контракт Лео действует до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении отношений. Необходимые шаги предпринимаются с правильным настроем, чтобы это произошло», — приводит слова источника Романо в социальной сети Х.

У 38-летнего Месси действующий контракт с «Интер Майами», который активен до 31 декабря 2025 года. До перехода в американский клуб аргентинец выступал в составе «Барселоны» и «ПСЖ». Также Лионель является воспитанником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».