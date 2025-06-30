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«Балтика» объявила об уходе четырёх футболистов, в том числе Лисаковича

«Балтика» объявила об уходе четырёх футболистов, в том числе Лисаковича
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Футболисты Виталий Лисакович, Денис Терентьев, Евгений Чернов и Олег Исаенко покинули «Балтику», сообщила пресс-служба клуба.

Лисакович и Терентьев ушли из команды по истечении срока контрактов. Чернов и Исаенко в связи с окончанием договора аренды.

В активе 27-летнего Лисаковича 36 матчей за «Балтику», 10 мячей и пять голевых передач. 32-летний Терентьев провёл за клуб 20 игр, 32-летний Чернов сыграл в 10 встречах и забил один гол. У Исаенко 13 матчей за калининградцев.

В следующем сезоне победившая в Первой лиге «Балтика» под руководством Андрея Талалаева сыграет в МИР РПЛ. Клуб вернулся в высший дивизион спустя год.

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