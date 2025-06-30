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«Ботафого» объявил об увольнении главного тренера, поблагодарив за победу над «ПСЖ»

«Ботафого» объявил об увольнении главного тренера, поблагодарив за победу над «ПСЖ»
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Португальский специалист Ренато Пайва покинул пост главного тренера «Ботафого» после поражения от «Палмейраса» (0:1 д. вр.) в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Об увольнении 55-летнего тренера официально объявила пресс-служба бразильской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 19:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 0
ДВ
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Паулиньо – 100'    
Удаления: Гомес – 116' / нет

«Ренато Пайва больше не является тренером основной команды. Решение было донесено до специалиста в воскресенье, 29 июня. Клуб благодарит Пайву и его помощников за предоставленные услуги в последние месяцы — с акцентом на историческую победу над «ПСЖ» на клубном чемпионате мира и квалификацию в 1/8 финала турнира.

Джон Текстор и совет директоров находятся в поисках нового тренера, который возьмёт на себя задачу продолжить путь к титулам, сражаясь за Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии, а также за титул Кубка Бразилии», — говорится в сообщении пресс-службы «Ботафого» в клубных соцсетях.

«Ботафого» одолел действующих победителей Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» (1:0) в матче 2-го тура группы В клубного ЧМ. Единственный гол на 36-й минуте забил форвард Игор Жезус. Ренато Пайва возглавлял «Ботафого» с февраля текущего года.

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