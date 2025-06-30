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Фримпонг назвал трёх лучших футболистов в истории АПЛ, не упомянув игроков «Ливерпуля»

Фримпонг назвал трёх лучших футболистов в истории АПЛ, не упомянув игроков «Ливерпуля»
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Новый правый защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг назвал сильнейших футболистов в истории английской Премьер-лиги, по его мнению. В интервью ESPN UK футболиста попросили составить топ-3 игроков, выступавших в чемпионате Англии.

Первым Фримпонг упомянул экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри. Вторым защитник назвал бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба, признавшись, что является его фанатом. Третьим игрок сборной Нидерландов вспомнил выступавшего за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Отметим, что Фримпонг не упомянул ни одного футболиста из своей нынешней команды. 24-летний латераль перебрался в «Ливерпуль» из «Байера» в текущее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 40 млн.

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