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Матвей Сафонов опубликовал видео из беспилотного такси в США

Матвей Сафонов опубликовал видео из беспилотного такси в США
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал видеоролик поездки на беспилотном такси в США.

Сафонов, сидящий на заднем сиденье такси, в начале ролика попросил сделать музыку в салоне потише, а в конце показал, насколько удивлён технологией беспилотного движения автомобилей в США.

На клубном чемпионате мира текущего розыгрыша Сафонов не провёл ни одного матча. Во всех встречах в стартовом составе выходит итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

В 1/8 финала «ПСЖ» обыграл «Интер Майами» Лионеля Месси со счётом 4:0. В четвертьфинале турнира команда Сафонова встретится с мюнхенской «Баварией», которая ранее одолела бразильский «Фламенго».

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