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Манчестер Сити — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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Мхитарян толкнул тренера «Флуминенсе» после провокации в матче КЧМ, началась потасовка

Мхитарян толкнул тренера «Флуминенсе» после провокации в матче КЧМ, началась потасовка
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Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян устроил потасовку во время матча 1/8 финала клубного чемпионата мира в США с «Флуминенсе». Бразильский клуб ведёт в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: Кадр трансляции

В концовке первого тайма тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо выбил мяч у Мхитаряна, Генрих толкнул его в ответ, началась потасовка с участием игроков бразильской команды. За эпизод Гаушо получил жёлтую карточку.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3'     0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'    

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Календарь клубного чемпионата мира
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