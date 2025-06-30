Мхитарян толкнул тренера «Флуминенсе» после провокации в матче КЧМ, началась потасовка

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян устроил потасовку во время матча 1/8 финала клубного чемпионата мира в США с «Флуминенсе». Бразильский клуб ведёт в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: Кадр трансляции

В концовке первого тайма тренер «Флуминенсе» Ренато Гаушо выбил мяч у Мхитаряна, Генрих толкнул его в ответ, началась потасовка с участием игроков бразильской команды. За эпизод Гаушо получил жёлтую карточку.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.