Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бавария» попрощалась с Зане и Дайером, покинувшими клуб в статусе свободных агентов

Мюнхенская «Бавария» попрощалась с центральным защитником Эриком Дайером и вингером Лероем Зане. Контракты обоих футболистов с немецким клубом были рассчитаны до 30 июня 2025 года. Таким образом, игроки покинули «Баварию» в статусе свободных агентов.

«Сегодня официально последний день Эрика Дира в качестве игрока «Баварии»! Спасибо за всё, Эрик!» — говорится в публикации мюнхенцев, посвящённой защитнику.

«Спасибо за пять лет, проведённых в футболке «Баварии», Лерой Зане! Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем!» — обратилась пресс-служба команды к немецкому форварду.

Напомним, Эрик Дайер продолжит карьеру во Франции. Защитник заключил контракт с «Монако», Лерой Зане, в свою очередь, станет футболистом стамбульского «Галатасарая».