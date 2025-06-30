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Карпин — о победе «Динамо»: всё удовлетворило, кроме счёта, он должен быть крупнее

Карпин — о победе «Динамо»: всё удовлетворило, кроме счёта, он должен быть крупнее
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о результате матча Братского кубка с сербским клубом «ОФК Белград» (4:0).

— Какие главные впечатления после этой игры?
— Так скажем, меня всё удовлетворило, кроме счёта. Хоть счёт и 4:0, но он должен быть даже крупнее. Реализация не удовлетворила. Но ребята под нагрузками, так что голова и ноги не свежие. Когда они будут готовы на 100%, возможно, это улучшится.

— Вы всегда критично относитесь даже к победным матчам. Было ли что-то ещё, что не понравилось?
— Всё понравилось после двух недель работы, после нескольких тренировок по обороне и атаке. Ребята всё делали – где-то хуже, где-то лучше – но претензий ни к кому быть не может.

— Ярослав Гладышев забил, но не реализовал несколько моментов. Эта проблема тянется с прошлого сезона. Что делать, чтобы он реализовывал все свои моменты?
— Тренироваться и работать, другого рецепта нет. Нужно работать и улучшать все свои качества.

— Во втором тайме на поле появилось много молодых. Как оцените их игру и можно ли разделить матч на два отрезка?
— Понятно, что первый тайм был более цельным. Второй тоже был хорошим, хоть состав был другой – вышли все молодые, плюс Гладышев и Боков остались на 20 минут, после чего вышли Степанов и Лука, который до конца ещё не готов, хоть и забил гол.

— Если говорить про центр обороны, то сочетание Осипенко и Маричаля сейчас ближе всего к основе?
— Да, — приводит слова Карпина сайт «Динамо».

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