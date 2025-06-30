Футболист «Динамо» Чавес успешно перенёс операцию по поводу разрыва крестообразной связки

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес успешно перенёс операцию на колене, сообщила пресс-служба московского клуба.

«Полузащитнику провели пластику крестообразной связки правого колена после повреждения, которое он получил на тренировке сборной Мексики. Желаем Луису терпения и сил во время восстановления и ждём в команде», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что 29-летний Чавес получил травму крестообразной связки колена в расположении сборной Мексики. Восстановление от подобного повреждения может занять более шести месяцев.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от победившего «Краснодара» составило 11 очков.