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Футболист «Динамо» Чавес успешно перенёс операцию по поводу разрыва крестообразной связки

Футболист «Динамо» Чавес успешно перенёс операцию по поводу разрыва крестообразной связки
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Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес успешно перенёс операцию на колене, сообщила пресс-служба московского клуба.

«Полузащитнику провели пластику крестообразной связки правого колена после повреждения, которое он получил на тренировке сборной Мексики. Желаем Луису терпения и сил во время восстановления и ждём в команде», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что 29-летний Чавес получил травму крестообразной связки колена в расположении сборной Мексики. Восстановление от подобного повреждения может занять более шести месяцев.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от победившего «Краснодара» составило 11 очков.

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