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Босс «Сьона» — о Челестини: вы считаете, работать в России аморально. У него другое мнение

Босс «Сьона» — о Челестини: вы считаете, работать в России аморально. У него другое мнение
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Базеля» Фабио Челестини в московский ЦСКА.

«Я никого не осуждаю, если они хотят работать в России. Каждый должен решать сам. Вы считаете, что это аморально, и вы так пишете. Ладно, это ваше мнение. У Фабио было другое мнение. А я в этом отношении нейтрален. Вот так просто», — приводит слова Константина Sport.cz.

20 июня чемпион Швейцарии с «Базелем» Фабио Челестини был представлен в качестве нового главного тренера московского ЦСКА. Ранее сообщалось, что специалисту может грозить уголовное преследование на родине из-за получения зарплаты от армейцев. Напомним, швейцарский «Сьон» проведёт товарищеский матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Игра состоится в среду, 9 июля.

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