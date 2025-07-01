Капитан мадридского «Реала» Карвахаль готов вернуться после девяти месяцев восстановления

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил о готовности вернуться на поле после травмы крестообразных связок колена. Срок восстановления испанского футболиста составил девять месяцев.

«Спустя девять месяцев я снова готов играть. Я доступен», — приводит слова Карвахаля журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в X (ранее Twitter).

Напомним, капитан мадридцев получил серьёзную травму в матче 9-го тура испанской Ла Лиги прошлого сезона между «Реалом» и «Вильярреалом» (2:0) 5 октября 2024 года. Футболист перенёс операцию, после чего продолжительное время восстанавливался. «Реал» автоматически продлил контракт 33-летнего защитника на сезон.