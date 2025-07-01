«Интер» вылетел с клубного чемпионата мира после поражения в 1/8 финала от «Флуминенсе»

Завершился очередной матч клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира миланский «Интер» уступил бразильскому «Флуминенсе» со счётом 0:2.

Команды играли на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США). Голы забили Херман Кано (третья минута) и Эркулес (90+3-я).

На 40-й минуте гол игрока «Флуминенсе» Игнасио был отменён после просмотра VAR из-за положения вне игры.

«Флуминенсе» в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля. Также известны первые пары четвертьфинала клубного ЧМ — «Палмейрас» — «Челси» и «Бавария» — «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.