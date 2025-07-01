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«Интер» вылетел с клубного чемпионата мира после поражения в 1/8 финала от «Флуминенсе»

«Интер» вылетел с клубного чемпионата мира после поражения в 1/8 финала от «Флуминенсе»
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Завершился очередной матч клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира миланский «Интер» уступил бразильскому «Флуминенсе» со счётом 0:2.

Команды играли на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США). Голы забили Херман Кано (третья минута) и Эркулес (90+3-я).

На 40-й минуте гол игрока «Флуминенсе» Игнасио был отменён после просмотра VAR из-за положения вне игры.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 2
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Кано – 3'     0:2 Перейра ду Насименту – 90+3'    

«Флуминенсе» в 1/4 финала встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль», которые сыграют завтра, 1 июля. Также известны первые пары четвертьфинала клубного ЧМ — «Палмейрас» — «Челси» и «Бавария» — «ПСЖ».

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Календарь клубного чемпионата мира
Турнирная сетка клубного чемпионата мира
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