Результаты матчей Братского кубка 30 июня

В понедельник, 30 июня, состоялся один матч Братского кубка — 2025. Товарищеский турнир проходит в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Братского кубка — 2025:

«Динамо» Москва — «ОФК Белград» — 4:0.

В Братском кубке принимают участие две российские команды и два клуба из Сербии. Помимо «Динамо» и «ОФК Белград», за трофей поборются московский ЦСКА и белградский «Партизан». Очный матч между командами состоится во вторник, 1 июля, на стадионе «ВЭБ Арена». «Динамо» встретится с «Партизаном» в пятницу, 4 июля, а игра ЦСКА — «ОФК Белград» состоится днём позже, 5 июля.